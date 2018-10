Moskau (AFP) Gewalttätige Zwischenfälle bei einer Demonstration polnischer Nationalisten in Warschau haben zu einer diplomatischen Verstimmung zwischen Polen und Russland geführt. Der polnische Botschafter, Wojciech Zajaczkowski, sei ins russische Außenministerium einbestellt worden, teilte das Außenamt in Moskau am Dienstag mit. Bei dem Aufmarsch der extremen Rechten anlässlich des polnischen Unabhängigkeitstages war am Montag ein Wächterhaus vor der russischen Botschaft in Brand gesetzt worden. Zudem hatten Demonstranten laut Medienberichten Feuerwerkskörper auf das Gelände der Botschaft geworfen und zwei Autos angezündet.

