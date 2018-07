Moskau (AFP) Die Sberbank, die russische Sparkasse, will bis 2018 mehr als jede zehnte Stelle streichen. Insgesamt sollen in den kommenden fünf Jahren rund 30.000 Stellen wegfallen, kündigte Sberbank-Präsident German Gref am Dienstag an. Der Nettogewinn soll im gleichen Zeitraum auf das Doppelte steigen, die Kosten sollen um 100 Milliarden Rubel (2,3 Milliarden Euro) sinken.

