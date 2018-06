Genf (AFP) Für den "Weltrekord"-Preis von umgerechnet insgesamt 33 Millionen Euro sind Luxusuhren bei drei Auktionen in der Schweiz versteigert worden. Allein eine Patek Philippe in Roségold brachte 1,98 Millionen Schweizer Franken (1,6 Millionen Euro) und damit einiges mehr als ihren Schätzwert ein, wie das Auktionshaus Christie's am Dienstag mitteilte. Eine goldene Uhr aus dem selben Haus fand für 1,44 Millionen Franken einen neuen Besitzer. Alle Käufer blieben anonym.

