Berlin (SID) - Die deutschen Wasserballer sind mit einer Niederlage in die Weltliga gestartet. Das Team von Bundestrainer Nebojsa Novoselac unterlag in Berlin dem WM-Vierten Italien mit 7:12 (0:2, 2:3, 2:4, 3:3). Am zweiten Spieltag am 10. Dezember empfängt die deutsche Auswahl Neuling Slowakei in Hamburg, der dritte Gruppengegner ist Vize-Weltmeister Montenegro. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für das Super Final der besten acht Nationen in Dubai im Juni 2014.

"Die Zweikampfstärke der Italiener war heute ausschlaggebend, dem hatten wir nichts entgegenzusetzen", sagte Bundestrainer Novoselac: "So geht die Niederlage auch in Ordnung." Vor 700 Zuschauern in der Schöneberger Schwimmhalle trafen für Deutschland Paul Schüler (3), Dennis Eidner (2), Andreas Schlotterbeck und Tobias Preuss.