Erbil (Irak) (AFP) Die syrischen Kurden haben die Bildung einer autonomen Übergangsregierung in ihren Siedlungsgebieten im Norden des Landes verkündet. Die Interimsverwaltung sei für die Vorbereitung von Kommunal- und Parlamentswahlen sowie politische, militärische und wirtschaftliche Fragen in Syrien und der Region zuständig, hieß es am Dienstag in einer Erklärung. Demnach wurde die Entscheidung zur Bildung der Übergangsregierung am Sonntag nach mehrtägigen Gesprächen in der Stadt Kamischli an der Grenze zur Türkei getroffen.

