Warschau (AFP) Aus Solidarität mit den Opfern des verheerenden Taifuns "Haiyan" auf den Philippinen haben sich etwa 30 Teilnehmer der UN-Klimakonferenz in Polens Hauptstadt Warschau einer Fastenaktion angeschlossen. Die Aktivisten aus Sri Lanka, der Ukraine, Indien, den USA und anderen Staaten folgten damit am Dienstag dem Beispiel des philippinischen Chefunterhändlers Naderev Sano. Er hatte zu Beginn der zwölftägigen Konferenz am Montag angekündigt, nichts zu essen, solange keine Ergebnisse in Sicht seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.