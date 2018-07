Frankfurt/Main (dpa) - Fast vier Jahrzehnte nach dem Anschlag auf die Opec-Konferenz in Wien ist die Angeklagte vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden. Das Landgericht Frankfurt/Main verurteilte die mittlerweile 80-jährige Sonja Suder allerdings wegen einer anderen Tat zu dreieinhalb Jahren Haft - wegen der Beteiligung an drei Brandanschlägen Ende der 70er Jahre in Süddeutschland. Beim Überfall auf die Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder im Jahr 1975 waren drei Menschen gestorben.

