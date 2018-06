Washington (AFP) Mit einer Mammografie vor laufender Kamera wollte eine US-Fernsehmoderatorin Frauen zu Vorsorgeuntersuchungen ermutigen - und dabei stellten Ärzte bei ihr tatsächlich Brustkrebs fest. Die Live-Mammografie habe ihr Leben gerettet, schrieb Moderatorin Amy Robach in einem Beitrag für die Internetseite des TV-Senders ABC. Wenige Wochen nach der Untersuchung vor den Augen von Millionen Zuschauern in der Sendung "Good Morning America" am 1. Oktober hätten ihr die Mediziner den Befund eröffnet. Nie hätte sie damit gerechnet, Krebs zu haben.

