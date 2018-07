Washington (AFP) Die US-Regierung hat den Zusammenschluss von American Airlines und US Airways zur weltgrößten Fluggesellschaft unter Auflagen gebilligt. Beide Unternehmen hätten sich zum Verzicht auf Zeitnischen für Flüge an sieben großen Flughäfen bereiterklärt, teilte das Justizministerium in Washington am Dienstag mit. Damit werde der Wettbewerb im Luftverkehr in den USA weiter gewährleistet.

