Washington (AFP) Angesichts der Katastrophe auf den Philippinen hat der Weltbank-Präsident Jim Yong Kim ein Ende des "dummen" Streits über die Realität des Klimawandels gefordert. "Ich hoffe, dass die Tragödie auf den Philippinen uns helfen wird zu überwinden, was ich für dumme Streitereien über die Wissenschaft halte", sagte Kim am Dienstag in Washington, nachdem am Vortag in Warschau die UN-Klimakonferenz begonnen hatte. Die"Anzahl und die Heftigkeit der Stürme im vergangenen Jahr bestätigten alle Vorhersagen der Experten bezüglich der Zunahme von Wetterextremen.

