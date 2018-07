Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat sich am Dienstag in der philippinischen Botschaft in Berlin in das Kondolenzbuch für die Opfer der Wirbelsturmkatastrophe in Südostasien eingetragen.

Gauck schrieb nach Angaben des Präsidialamts: "Meine Gedanken und meine Gefühle sind bei den philippinischen Menschen, bei den unzähligen Opfern und ihren Familien. Deutschland wird in diesen schweren Tagen und Wochen an der Seite der Philippinen stehen." Bereits am Sonntag hatte der Bundespräsident Gauck dem Präsidenten der Philippinen, Benigno Aquino, ein Beileidsschreiben gesandt.

Der Bundespräsident