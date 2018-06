Lausanne (SID) - Skilanglauf-Olympiasieger Dario Cologna aus der Schweiz muss bei der Vorbereitung auf die Winterspiele 2014 in Sotschi (7. bis 23. Februar) einen herben Rückschlag hinnehmen. Der 27-Jährige erlitt am Montag beim Training einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk und muss sechs bis acht Wochen pausieren. Das teilte der Schweizer Skiverband am Dienstag mit. Damit verpasst Cologna den Auftakt der Weltcup-Saison, sein Start in Russland soll aber nicht gefährdet sein.

"Diese Verletzung schmerzt nicht nur körperlich sondern auch seelisch", sagte Cologna, der 2010 in Vancouver Gold über 15 km Freistil gewonnen hatte: "Ich werde ruhig bleiben und das Reha-Programm und Training mit Blick auf die Olympischen Spiele absolvieren."