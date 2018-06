Berlin (dpa) - Kriminelle haben es in der deutschen Lebensmittelbranche aus Expertensicht zu einfach. Es mangelt demnach an Kontrollen. Ihren Berechnungen zufolge fehlten um die 1500 Prüfer, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands, Martin Müller, der Nachrichtenagentur dpa. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und Ländervertreter wollen am Vormittag in Berlin die Bilanz der Lebensmittelüberwachung für 2012 vorstellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.