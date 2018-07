Tokio (dpa) - Als Lehre aus der Atomkatastrophe in Fukushima will Japan seinen Elektrizitätssektor in den kommenden Jahren grundlegend reformieren. Das Parlament verabschiedete dazu jetzt ein Gesetz. Demnach soll das zentralistische Energiesystem aus regionalen Versorgermonopolen schrittweise für den Wettbewerb geöffnet werden. Das könnte nach Meinung von Experten den japanischen Energie- und Stromsektors umfassend ändern. Frühere Liberalisierungsmaßnahmen waren bis zum Super-GAU in Fukushima im März 2011 wenig erfolgreich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.