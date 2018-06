Erfurt (Deutschland) (AFP) Auch wenn Beschäftigte vor Jahresende kündigen, können sie unter Umständen Anspruch auf einen Teil des Weihnachtsgeldes haben. Dies gilt dann, wenn die Sonderzahlungen zusätzlich zur Belohnung für die Betriebstreue auch eine monatlich anteilige Vergütung für erbrachte Arbeitsleistungen beinhalten, entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einem am Mittwoch in Erfurt verkündeten Urteil. Solche Sonderzahlungen dürften wegen ihres "Mischcharakters" nicht von einem Stichtag zum Jahresende abhängig gemacht werden, hieß es zur Begründung. (Az. 10 AZR 848/12)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.