Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders und die Vorsitzende der französischen Front National, Marine Le Pen, haben ein Rechtsbündnis gegen Europa geschlossen.

Gemeinsam mit anderen europakritischen Parteien wollen sie nach den Europawahlen im kommenden Frühjahr eine starke Fraktion im Europäischen Parlament bilden. Beide sprachen am Mittwoch nach einem Treffen in Den Haag von einer "historischen Zusammenarbeit".

Ihr Ziel ist die Auflösung der Europäischen Union und die Rückkehr zu starken souveränen Nationalstaaten. "Wir wollen unserem Volk die Freiheit zurückgeben", sagte Le Pen.

Staaten sollten wieder selbst über ihre Währung, Haushalte, Grenzen und Gesetze bestimmen, sagte Wilders. "Damit beginnt die Befreiung von der Elite und Europa, dem Monster in Brüssel." Wilders hatte Le Pen als "gute Freundin und vielleicht künftige Präsidentin Frankreichs" begrüßt.

Rechtsbündnis auf Unterstützung angewiesen

Um überhaupt eine Fraktion bilden zu können, sind die beiden Parteien auf die Unterstützung aus mindestens fünf weiteren EU-Staaten angewiesen. Le Pen und Wilders zeigten sich zuversichtlich, dass sich andere Parteien dem Rechtsbündnis anschließen würden.

Eine Zusammenarbeit europafeindlicher Parteien war bisher an gegenseitigem Misstrauen und unterschiedlichen Zielen gescheitert. Außerdem fürchten manche Parteien einen Imageschaden durch rassistische oder antisemitische Standpunkte möglicher Fraktionskollegen.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat sich bereits von dem neuen Rechtsbündnis distanziert. "Beide Parteien kommen weder jetzt noch in Zukunft für uns infrage", sagte Parteichef Bernd Lucke n-tv.de. "Mit Rechtsextremisten haben wir nichts zu tun." Die AfD war bei der Bundestagswahl nur knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert und hofft auf den Einzug in das Europaparlament. Bei der Wahl im Mai 2014 gilt eine Dreiprozentschwelle.

Im europäischen Parlament hat die Partei für die Freiheit von Wilders vier Sitze. Die Front National ist mit drei Abgeordneten vertreten, darunter der umstrittene Ehrenvorsitzende Jean-Marie Le Pen, der Vater von Marine Le Pen.