Den Haag (AFP) Die Chefin der rechtsextremen französischen Front National ist am Mittwoch in Den Haag mit dem Vorsitzenden der islamfeindlichen niederländischen Partei für die Freiheit (PVV) zusammengetroffen. Nach Angaben einer Sprecherin der PPV wollten Geert Wilders und Marine Le Pen mit Blick auf die Europawahl im Mai über eine mögliche Allianz rechtspopulistischer Parteien in der EU diskutieren. Beide Politiker wollen am Nachmittag eine gemeinsame Pressekonferenz geben.

