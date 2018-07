Green Bay (SID) - Die Green Bay Packers aus der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL haben auf die Verletzungen von Star-Quarterback Aaron Rodgers und dessen Vertreter Seneca Wallace reagiert und den vertragslosen Spielmacher Matt Flynn zurück ins Team geholt. Für den 28-Jährigen ist es bereits der dritte Arbeitgeber in der laufenden Saison.

Rodgers, MVP von 2011, fehlt mit einem Schlüsselbeinbruch noch bis Dezember, Wallace verletzte sich am Sonntag bei Green Bays 13:27-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles an der Leiste. Einziger verbliebener Quarterback der Packers, die mit 5:4 Siegen nur Dritter der NFC North sind, war somit der unerfahrenen Scott Tolzien, der gegen die Eagles sein NFL-Debüt gab.

Rückkehrer Flynn war in Green Bay bereits von 2008 bis 2011 Back-Up für Rodgers, unterschrieb dann aber einen Dreijahresvertrag über 20,5 Millionen Dollar bei den Seattle Seahawks. In Seattle konnte sich Flynn aber ebenso wenig durchsetzen wie in der Folge bei zwei Kurzzeit-Engagements bei den Oakland Raiders und den Buffalo Bills.