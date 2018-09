Paris (AFP) Der französischer Filmstar Jean Dujardin, der im Jahr 2012 für seine Rolle in dem Film "The Artist" den Oscar bekam, hat seine Trennung von der Schauspielerin Alexandra Lamy bekanntgegeben. Der Schauspieler reagierte am Mittwoch auf Medienspekulationen über sein Privatleben. "Seit acht Monaten versucht die Klatschpresse, mich zu einem Depressiven, einem Alkoholiker, einem Schürzenjäger zu machen", sagte er in Paris.

