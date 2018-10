Paris (AFP) Der rassistische Titel der rechtsextremen Wochenzeitung "Minute" sorgt in Frankreich für Empörung: Unter einem Foto der schwarzen Justizministerin Christiane Taubira schreibt das Blatt am Mittwoch: "Gerissen wie ein Affe, Taubira findet die Banane". Der sozialistische Premierminister Jean-Marc Ayrault hatte deshalb schon am Dienstagabend die Justiz wegen "öffentlicher Beleidigung rassistischer Art" eingeschaltet.

