München (SID) - Bundestrainer Joachim Löw muss beim Klassiker gegen Italien am Freitag in Mailand und beim Länderspiel am Dienstag in London gegen England auf Rekord-Torjäger Miroslav Klose verzichten. Der 35 Jahre alte Stürmer von Lazio Rom fällt wegen einer Schulterverletzung aus. Abwehrchef Per Mertesacker vom FC Arsenal muss wegen einer Grippe zumindest für das Italien-Spiel passen, Spielmacher Mesut Özil steht dagegen zur Verfügung.

"Miro Klose wird die beiden Spiele nicht mitmachen können. Er hat sich am Schulterband verletzt. Das ist sehr schmerzhaft. Nach ersten Prognosen wird er zwei bis drei Wochen ausfallen", sagte Löw am Mittwoch. Klose, der sich am Sonntag im Spiel von Lazio Rom gegen den FC Parma an der Schulter verletzt hatte, wird aber erst einmal in München bleiben und sich von den DFB-Ärzten behandeln zu lassen.

Bei Mertesacker seien die "Entzündungswerte immer noch sehr hoch. Er wird deshalb erst mal in London bleiben und dann am Samstag, so hoffe ich, zu uns stoßen", führte der Bundestrainer weiter aus.

Dagegen reiste Arsenal-Profi Özil, der ebenfalls wegen eines grippalen Infekts zunächst gefehlt hatte, am Mittwoch nach München an. Am Nachmittag war ein individuelles Training geplant. "Wenn alles normal läuft, denke ich, dass er im Abschlusstraining am Donnerstag voll belastbar sein wird", sagte Löw.

Inklusive Özil stehen dem 53-Jährigen derzeit 22 Spieler zur Verfügung. Alle seien fit, vermeldete Löw. Verzichten muss der Bundestrainer bereits auf Vize-Kapitän Bastian Schweinsteiger, der erneut am Sprunggelenk operiert werden muss. Zudem fehlen sieben Monate vor der WM in Brasilien weiter die verletzten Mario Gomez, Ilkay Gündogan und Lukas Podolski.

Am Donnerstag reist die DFB-Auswahl von München nach Mailand, am Samstag geht es dann nach London weiter.