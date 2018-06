Bayonne (SID) - Die U19-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben das erste von zwei Testspielen in Frankreich gewonnen. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Eliterunde auf dem Weg zur EM 2014 siegte das Team von DFB-Trainer Marcus Sorg in Bayonne trotz zweimaligen Rückstandes mit 4:3 (1:2) gegen die Équipe Tricolore. Das zweite Spiel findet am Samstag (12.00 Uhr) in Saint-Jean-de-Luz statt.

Sebastian Stolze (25./Rot-Weiß Erfurt) und Joshua Kimmich (48./RB Leipzig) hatten vor 450 Zuschauern zunächst zweimal für Deutschland ausgeglichen, dann trafen Christian Mauersberger (58./Chemnitzer FC) sowie erneut Stolze (79.) zum Sieg. Julian Weigl (85./1860 München) sah nach einem Foul die Rote Karte.

Die Eliterunde wird am 5. Dezember in Nyon ausgelost und im Frühjahr 2014 ausgetragen. Von den 28 verbliebenen Teams qualifizieren sich die sieben Gruppensieger für die Endrunde in Ungarn, die Magyaren sind als Gastgeber gesetzt.