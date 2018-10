Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama und der britische Premierminister David Cameron haben bei einem Telefonat gemeinsame weltweite Sicherheitsinteressen abgestimmt. Wie das US-Präsidialamt mitteilte, berieten die Politiker unter anderem über den Atomkonflikt mit dem Iran, die Lage in Afghanistan sowie den Bürgerkrieg in Syrien. Beide begrüßten die Bereitschaft der oppositionellen Syrischen Nationalen Allianz, an der geplanten internationalen Friedenskonferenz in Genf teilzunehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.