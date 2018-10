London (dpa) - Prinz Harry (29), Enkel von Queen Elizabeth II., wird mit verwundeten Soldaten eine Expedition zum Südpol unternehmen. Die drei Siebener-Teams aus Großbritannien, den USA und dem Commonwealth wollen nach einer elftägigen Akklimatisierungsphase in der Antarktis am 30. November am 87. Breitengrad zum geografischen Südpol aufbrechen, wie der Kensington-Palast in London mitteilte. Bereits am Sonntag geht es per Flugzeug nach Kapstadt und von dort zwei Tage später weiter in die Antarktis. Die Aktion soll Geld für Veteranen-Organisationen einspielen.

