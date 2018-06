Berlin (dpa) - Die Union ist vor der großen Koalitionsrunde mit der SPD zu eigenen Beratungen zusammengekommen. CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt sagte vor Beginn der Sitzung zu den Auseinandersetzungen mit der SPD in der Familien- und Verkehrspolitik: "Wer in eine gemeinsame Regierung eintreten will, muss auf dem Pfad der Konstruktivität bleiben - Parteitag hin oder her." Um 11.00 Uhr beginnt die große Runde mit insgesamt 77 Politikern der drei Parteien. Sie wollen unter anderem Papiere billigen, die die Arbeitsgruppen Umwelt und Bildung verfasst haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.