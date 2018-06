Manila (AFP) Beim Ansturm Überlebender der Sturmkatastrophe auf den Philippinen auf ein Reislager sind acht Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Menschen hätten sich am Dienstag in das Lager nahe der besonders schwer getroffenen Stadt Tacloban gedrängt, berichtete der örtliche Sprecher der nationalen Lebensmittelbehörde, Rex Estoperez, am Mittwoch. Dabei sei eine Mauer eingestürzt und habe acht Menschen unter sich begraben.

