La Coruña (dpa) - Ein Gericht in der Hafenstadt La Coruña im Nordwesten Spaniens verkündet heute das Urteil im Prozess um den Untergang des Öltankers "Prestige". Das mit Schweröl beladene Schiff war vor elf Jahren leckgeschlagen worden, in zwei Teile zerbrochen und im Atlantik versunken. Das Unglück löste die größte Umweltkatastrophe in der spanischen Geschichte aus. 1600 Kilometer Küste wurden mit giftigem Ölschlamm verseucht. Angeklagt sind der Kapitän und der Maschinist des Tankers sowie der damalige Chef der spanischen Hafenbehörde.

