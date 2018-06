New York (AFP) Weil British Airways dem 226 Kilogramm schweren Sohn den Rückflug von den USA in die Heimat verweigert hat, will eine französische Familie nun per Schiff nach Frankreich zurückkehren. Der 22-jährige Kevin C. reiste am Dienstag zusammen mit seiner Familie per Bahn von Chicago nach New York. Dort will die Familie nun am 19. November das Kreuzfahrtschiff "Queen Mary 2" nach Europa nehmen. Die 21-stündige Zugfahrt sei gut verlaufen, sagte Kevin am Bahnhof, bevor ein Taxi ihn ins Hotel brachte.

