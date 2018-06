Berlin (AFP) Ein Beschluss zum Streitthema Mindestlohn soll nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD erst ganz am Ende fallen. Der Mindestlohn werde ein Thema sein, das zuallerletzt entschieden werde, sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern in der Unionsfraktionssitzung am Donnerstag in Berlin. Sie hob erneut hervor, dass CDU und CSU in den Verhandlungen mit der SPD ihre wichtigen Forderungen nach einem Verzicht auf Steuererhöhungen und neue Schulden verteidigt hätten.

