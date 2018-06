Leipzig (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel ist auf dem Parteitag in Leipzig in seinem Amt bestätigt worden. Für Gabriel stimmten am Donnerstag 83,6 Prozent der Delegierten.

