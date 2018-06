Berlin (AFP) Der angeschlagene Warenhauskonzern Karstadt will nach Gewerkschaftsangaben zur Tarifbindung des Einzelhandels zurückkehren. Karstadt und Verdi hätten sich auf "wesentliche Bausteine eines gemeinsamen Zukunftssicherungstarifvertrags verständigt", teilte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag in Berlin mit. Karstadt war im Mai aus der Tarifbindung ausgestiegen, um Kosten zu sparen.

