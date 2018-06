Brüssel (AFP) Filme dürfen in der EU künftig umfassender gefördert werden als bisher. Fortan dürften in der Filmbranche "Beihilfen für eine größere Bandbreite an Tätigkeiten gewährt werden", erklärte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel. Demnach sind fortan Subventionen nicht nur für die eigentliche Produktion von der EU-Erlaubnis abgedeckt, sondern beispielsweise auch der Verleih. Auch die Modernisierung von Kinos, etwa die Umstellung auf Digitaltechnik, fällt unter die neuen Regeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.