New York (SID) - Die New York Jets aus der amerikanischen Football-Profiliga NFL haben Super-Bowl-Gewinner Ed Reed verpflichtet. Der 35 Jahre alte Free Safety, der Anfang des Jahres mit den Baltimore Ravens die Meisterschaft gewonnen hatte, spielte seit Saisonbeginn für die Houston Texans, nach schwachen Leistungen wurde der Vertrag des Routiniers aber am Dienstag aufgelöst. Zudem hatte der neunmalige Pro-Bowl-Teilnehmer kurz zuvor öffentliche Kritik an den Coaches der Texans geübt.