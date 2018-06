Dortmund (SID) - Der deutsche Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Jannik Bandowski (19) aus der Drittliga-Mannschaft bis zum 30. Juni 2017 verlängert. Der Abwehrspieler, der zurzeit in der U23 zum Einsatz kommt und zum erweiterten Profikader zählt, hat laut BVB-Sportdirektor Michael Zorc "großes Entwicklungspotenzial. Wir sind froh, in Jannik Bandowski ein weiteres Talent langfristig an uns binden zu können".