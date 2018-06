Brüssel (SID) - Superstar Radamel Falcao hat Kolumbiens Fußball-Nationalmannschaft in einem Duell zweier WM-Teilnehmer zum Sieg über Belgien geführt. In Brüssel setzten sich die Kolumbianer am Donnerstagabend 2:0 (1:0) gegen die Roten Teufel durch. Monacos Angreifer Falaco traf dabei zum 1:0 (51.), Víctor Ibarbo (67.) von Cagliari Calcio erzielte den Endstand.

Bei Belgien musste Bayern-Verteidiger Daniel van Buyten kurzfristig mit einer Grippe passen, Hoffenheims Torwart Koen Casteels saß auf der Bank. In Kolumbiens Tor kam der mittlerweile 42 Jahre alte Ex-Kölner Faryd Mondragon zu seinem ersten Länderspiel nach mehr als drei Jahren Pause - sein Debüt im Nationalteam hatte "El Turco" im Mai 1993 gefeiert.