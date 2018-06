Berlin (SID) - Jupp Heynckes ist am Donnerstagabend in Berlin mit dem Sport-Bambi 2013 ausgezeichnet worden. "Ich freue mich wahnsinnig, es ist eine große Ehre für mich", meinte der 68 Jahre alte Fußball-Trainer, der die Auszeichnung aus der Hand von Pep Guardiola, seinem Nachfolger beim FC Bayern erhielt.

"Jupp ist in Deutschland eine Legende - und auch in Spanien kennt ihn jedes Kind", sagte Guardiola über Heynckes, der 15 Jahre vor seinem Triumph mit dem FC Bayern 1998 auch mit Real Madrid die Champions League gewonnen hatte. Heynckes gab den Dank weiter an sein früheres Team: "Es ist eine wunderbare Mannschaft, die Historisches geleistet hat."

Insgesamt wurde der Bambi des Verlagshauses Burda in 17 Kategorien vergeben. Zu den hochkarätigen Gästen zählte auch Weltstar Robbie Williams.