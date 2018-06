Zagreb (SID) - Der kroatische Fußball-Verband HNS versucht es vor den Play-off-Spielen gegen Island mit einer finanziellen Motivationsspritze: Wenn sich das Team von Trainer Niko Kovac in der finalen WM-Qualifikation durchsetzt und so das Ticket für die Endrunde 2014 in Brasilien löst, wird eine Prämie in Höhe von 500.000 Euro an die Spieler ausgeschüttet. Das gab der Verband am Donnerstag bekannt. Für Mario Mandzukic und Co. bedeutet das bei einem 27-köpfigen Kader eine Ausschüttung von etwa 18.520 Euro pro Person.