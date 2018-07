Gummersbach (SID) - Die sportliche Krise beim VfL Gummersbach hat Spuren hinterlassen. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Magdeburg am Samstag (15.00 Uhr) werben die Profi-Handballer des Traditionsklubs mit einer Videobotschaft um die Unterstützung ihrer Fans. "Auch wenn es im Moment nicht leicht ist und wir nicht so viel Erfolg haben, hilft es nichts, sich gegenseitig zu zerfleischen. Wir müssen zusammen aus dieser Situation rauskommen", sagt Nationaltorhüter Carsten Lichtlein in dem Trailer, den der VfL auf seiner Vereins-Homepage veröffentlicht hat.

Nach nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen ist Gummersbach auf den 14. Platz abgerutscht und liegt nur noch zwei Zähler vor den Abstiegsrängen. "Wir haben ein ganz wichtiges Spiel gegen Magdeburg vor der Brust. Ich kann euch versprechen, dass ihr eine andere Mannschaft sehen werdet. Eine Mannschaft, die sich für den VfL auf dem Spielfeld zerreißen wird", sagt VfL-Kapitän Christoph Schindler.

Davon ist auch Lichtlein überzeugt. "Die Mannschaft weiß selber, dass sie die letzten Spiele nicht so gut gespielt hat. Wir werden alles dafür geben, dass wir wieder Punkte holen", sagt der Keeper. In der vergangenen Saison landete Gummersbach auf dem 15. Platz und rettete sich gerade so vor dem Abstieg in die 2. Liga.