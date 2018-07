Wiesbaden (dpa) - Die Konjunktur in Deutschland hat nach dem starken Frühjahr wie erwartet wieder an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal 2013 zum Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt heute in Wiesbaden mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.