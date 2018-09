Köln (SID) - Frauen-Vizemeister Turbine Potsdam steht im Achtelfinal-Rückspiel beim Champions-League-Favoriten Olympique Lyon am Donnerstag nach der 0:1-Heimniederlage unter gehörigem Druck. Dem Team von Trainer Bernd Schröder droht nach dem Zweitrunden-K.o. im DFB-Pokal auch das Aus in der Königsklasse. Anstoß im Stade de Gerland ist um 20.00 Uhr.

Der deutsche Meister Brose Baskets Bamberg will in der Euroleague im Rennen um die Tickets für die Top16-Runde einen wichtigen Auswärtssieg einfahren. Bei Zalgiris Kaunas ist das Team von Trainer Chris Fleming ab 19.00 Uhr gefordert. Bamberg ist in der Vorrundengruppe B derzeit Vierter, Kaunas belegt Rang fünf. Die vier besten Mannschaften der vier Sechsergruppen bleiben im Wettbewerb.