Colombo (AFP) Vor dem Commonwealth-Gipfel in Sri Lanka hat der Präsident des Inselstaats Vorwürfe von Kriegsverbrechen in der Schlussphase des blutigen Konflikts mit den Tamilen-Rebellen zurückgewiesen. "Wir sind völlig offen, wir haben nichts zu verbergen", sagte Staatschef Mahinda Rajapakse am Donnerstag in Colombo, wo am Freitag das dreitägige Spitzentreffen der Commonwealth-Staaten beginnt. Angesichts der Kontroverse um das Vorgehen der Armee gegen die Rebellen im Jahr 2009 kündigten die Staatsführer Indiens, Kanadas und Mauritius' an, nicht an dem Gipfel teilzunehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.