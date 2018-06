Damaskus (AFP) Die internationale Friedenskonferenz zu Syrien soll einem syrischen Zeitungsbericht zufolge am 12. Dezember stattfinden. Die regierungsnahe Zeitung "Al-Watan" berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Diplomaten in Paris, US-Außenminister John Kerry habe seinen französischen Kollegen Laurent Fabius informiert, dass UN-Generalsekretär Ban Ki Moon dieses Datum Ende November bekannt geben werde.

