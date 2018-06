Washington (AFP) Die Rocksängerin Tina Turner gibt einem Zeitungsbericht zufolge ihre US-Staatsbürgerschaft auf. Die 73-Jährige habe im Oktober in der US-Botschaft in Bern ein entsprechendes Gesuch unterzeichnet, berichtete die "Washington Post" am Mittwoch. Turner lebt seit fast zwei Jahrzehnten in der Schweiz. Im Juli, drei Monate nach der Annahme der Schweizer Staatsbürgerschaft, hatte sie dort ihren deutschen Lebensgefährten Erwin Bach geheiratet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.