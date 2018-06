Kairo (AFP) Nach dem Ende der mehrwöchigen Ausgangssperre in Ägypten ist bei erneuten Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi ein Jugendlicher getötet worden. Das Innenministerium gab an, dass der 16-Jährige am Freitag in der Hafenstadt Alexandria von Schüssen getroffen worden sei, die Islamisten der Muslimbruderschaft abgegeben hätten. Zudem habe es mehrere Verletzte und sieben Festnahmen gegeben. Erst am Vortag waren der seit August geltende Ausnahmezustand und die damit verbundene nächtliche Ausgangssperre aufgehoben worden.

