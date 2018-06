New York (dpa) - Die US-Rating-Agentur Moody's hat nach der Überprüfung von acht großen amerikanischen Banken bei einigen Instituten den Daumen gesenkt. Die Experten verringerten die Bewertung der Kreditwürdigkeit von Goldman Sachs, JPMorgan und Morgan Stanley wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Die restlichen fünf Institute, darunter Citigroup und die Bank of America kamen ungeschoren davon.

