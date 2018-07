New York (SID) - Superstar Dirk Nowitzki steht als einziger deutscher Basketball-Nationalspieler für das Allstar-Game der nordamerikanischen Profiliga NBA zur Wahl. Im Gegensatz zum Kapitän der Dallas Mavericks wurden Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Chris Kaman (Los Angeles Lakers) wie erwartet nicht bei der Nominierung berücksichtigt.

Nowitzki, der im vergangenen Jahr wegen seiner Formschwäche aufgrund einer langen Verletzungspause zum ersten Mal nach elf aufeinanderfolgenden Teilnahmen nicht für das Spektakel berufen worden war, ist einer von drei wählbaren Profis aus Dallas. Auch Shawn Marion und Neuzugang Monta Ellis können es in die Auswahl der Western Conference schaffen. Das Allstar-Game findet am 16. Februar in New Orleans/Louisiana statt.