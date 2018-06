Peking (AFP) Chinesische Staatsunternehmen sollen einem Bericht zufolge künftig mehr Geld an den Staat abgeben. Die Behörden untersuchten "angemessene Formen", wie Firmen unter Kontrolle der nationalen Regierung eine höhere Dividende zahlen könnten, berichtete der "21st Century Business Herald" unter Berufung auf einen Ministerialbeamten am Freitag. "Angemessen" sei demnach, wenn die Unternehmen zwischen 30 und 35 Prozent ihres Nettogewinns an den Staat auszahlten. Derzeit schütten öffentliche Unternehmen zwischen fünf und 20 Prozent an den Staat aus.

