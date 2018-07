Berlin (AFP) Immer mehr Menschen schließen eine staatlich geförderte Pflegeversicherung ab. Nach dem schleppenden Start des so genannten Pflege-Bahrs zu Jahresbeginn werden derzeit pro Werktag rund 1600 Verträge abgeschlossen, wie der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) am Freitag in Berlin mitteilte. Im Januar waren es demnach nur rund 240 und im Juni etwa 1000 neue Verträge pro Arbeitstag.

