Düsseldorf (AFP) Die Deutsche Post will einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge das Briefporto ab dem 1. Januar von derzeit 58 Cent auf 60 Cent erhöhen. Dazu solle am Freitag ein entsprechender Antrag bei der zuständigen Bundesnetzagentur gestellt werden, berichtete die in Düsseldorf erscheinende Zeitung am Freitag. Ein Konzernsprecher in Bonn kündigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP eine Pressemitteilung im Lauf des Vormittags an.

