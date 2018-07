Brüssel (AFP) Die europäische Zuckerindustrie kann mit millionenschweren Rückzahlungen der EU-Mitgliedstaaten rechnen. Die Länder müssten den Unternehmen insgesamt rund 330 Millionen Euro überweisen, hieß es am Freitag in europäischen Kreisen. Die beiden größten Profiteure sind demnach die deutschen Zuckerriesen Südzucker und Nordzucker, die zusammen rund 96 Millionen Euro erhalten. Ebenfalls hohe Beträge flössen an Zuckerkonzerne in Frankreich und Großbritannien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.